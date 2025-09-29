ИЗПРАТИ НОВИНА
Сребро и бронз за каратеките на АСКК "Тракия" от Европейското първенство в Унгария
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:19Коментари (0)111
В унгарския град Дебрецен завърши Европейското първенство по карате Шинкиокушин за юноши/девойки и мъже/жени в дисциплината ката и кумите. В надпреварата взеха участие 21 държави от Европа, а в националния отбор на България от пловдивския АСКК “Тракия“ влязоха 11 каратеки в двете възрастови групи – Мила Клинкова, Диана Харизанова, Атанас Спасов, Манол Велков, Георги Георгиев, Калоян Спасов, Иванка Попова, Иван Иванов, Веселин Фърцов, Георги Атанасов и Захари Тянев.

Състезанието бе проведено на 6 татамита започвайки в дисциплината ката, където представителите на "Тракия" - сенпай Георги Атанасов и сенпай Захари Тянев, не успяха да достигнат до класиране. За съжаление, те нямаха късмет при жребия, още в началото и двамата бяха изправени пред многократните шампиони в тази дисциплина.

Сенпай Манол Велков отново успя да влезе в призовата тройка и завоюва бронза в кат.75кг. при юношите. Той успя да премине през каратеки на Швеция и Полша, но отпадна в успорвана битка от Грузинския каратека, който заслужи сребърния медал в категорията.

Сенсей Иванка Попова при жените до 65кг. без проблеми преодоля каратеки на Грузия, Литва и Украйна още в редовното време и бе категоричен финалист в първенството. За съжаление във финалната среща с Aneta Meškauskienė от Литва съдиите повярваха на целия драматичен цирк, който за пореден път сътвориха литовците.

След един единствен забранен удар с ръка в главата сенсей Иванка Попова бе отстранена и дисквалифицирана от съдиите и остана със сребро в категорията. Част от каратеките ни направиха дебют на международното татами и не успяха да прескочат първи кръг.

Добро представяне записа Диана Харизанова при девойки до 65кг., която отстрани в първи кръг каратека от Германия и се препъна в литовската състезателка, която заслужи и среброто в категорията.

Сенпай Веселин Фърцов също премина през първи кръг преодолявайки украински състезател, но загуби във втори кръг от Артем Акименков от Полша, който се класира втори в категория +90кг. при мъжете.

Със смесени чувства приключи и последното международно участие на каратеките ни. Благодарим на всички за подкрепата! Каратеките на АСКК “Тракия“ продължават подготовката на за НТ“Мадарски конник“ – 25.10.2025г., гр. Шумен и НК“Пловдив“ за деца на 08.11.2025г., където клубът ни ще бъде домакин, съобщиха от АСКК "Тракия".
