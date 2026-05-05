Пловдивският боксов клуб "Лаута Арми" представи нов треньор. Това е Карен Мусаейлян, който е многократен шампион и медалист на България, както и бивш състезател в националния ни отбор.

Ето как младият специалист бе представен официално от БК "Лаута Арми":

Той е от Варна, но преди години беше част от шампионския отбор на Пловдив при мъжете. Бил е и състезател в националния отбор на България. Изключително опитен боксьор с богата кариера - многократен шампион и медалист на България.

Освен състезател с класа, Карен е и страхотен техник и треньор с усет към детайла. Лично аз съм имал честта да се уча от него – човек, който не просто предава знания, а изгражда боксьори.

Ние от Lauta Army не работим просто да отбиваме номера. Тренираме с цел – развитие, дисциплина и високо спортно майсторство.

Добре дошъл, братко!