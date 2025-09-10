© Българската звезда в кеча Русев изигра уникален двубой и записа нова победа в развлекателния спорт.



Това се случи срещу един от най-проспериращите кечисти от Мексико - Пента на събитието на Световната федерация по кеч (WWE) - "Monday Night Raw", което се проведе в зала "Fiserv Forum“ в Милуоки, Уисконскин, САЩ.



Мексиканецът, който носи маска подобно на своя сънародник и легенда в този спорт - Рей Мистерио, провокира генералния мениджър на "Първична сила" Адъм Пиърс да получи двубой с някого, защото иска да се бие за титла. В този момент се появи Русев и двубоят бе уреден.



Самата среща се проведе по-късно в същото шоу като тя бе първа официална между двамата.



Миро демонстрира страхотна издръжливост, а мексиканецът на няколко пъти изненада пловдивчанинът със страхотни въздушни хватки.



Интересното е, че българският талант нито веднъж не се опита да използва хватката си за предаване ("The Accolade").



За сметка на това в даден момент от срещата се появиха "The New day"(Ксавие Уудс и Кофи Кингстън), заедно с Грейсън Уолър, които опитаха да объркат Пента и донякъде успяха. От това се възползва Миро, който записа брутален удар с крак "Machka Kick" при връхлитащ върху него Пента, след което стигна до победата. Срещата продължи около 9 игрови минути.



Това е втора поредна победа в основно шоу на Световната федерация по кеч за Русев след успеха над Шеймъс пред над 30 000 на "Clash in Paris".



Очаква се Миро да влезе в битка за интерконтиненталната тилтата на WWE, която в момента е притежание на сина на Рей Мистерио - Доминик Мистерио.



