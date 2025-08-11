ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито! Световна и европейска шампионка от Асеновград стана майка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:14Коментари (0)334
© БФБокс
Щъркелът донесе прекрасна новина за българския бокс. На 11 август в 5:44 часа сутринта нашето семейство се увеличи с още един член, похвалиха се от Българска федерация бокс.

Оттам с гордост споделиха щастливата вест – световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова стана майка. В ранните часове на деня на този свят асеновградчанката роди момченце. Малкият Лазар, който е с перфектни пропорции и 3.200 кг, зарадва своите родители с първия си плач.

БФ Бокс с гордост честити на младите родители първородния син. И пожелава много здраве и радостни моменти на Станимира и нейната половинка. Честито!
