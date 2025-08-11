ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев се договори с наш национал! Чака го за прегледи и подписва договора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:45Коментари (1)1277
©
Ботев (Пловдив) е много близо до сериозен входящ трансфер. "Жълто-черните" са пред подписване на договор с национала Симеон Петров.

25-годишният централен защитник е очакван днес в Пловдив, за да премине медицински прегледи. След това бившият футболист на ЦСКА 1948 трябва да подпише договора си. Двете страни вече са уточнили всичко по контракта, твърди Блиц.

Симеон Петров стана свободен агент наскоро, след като за последно игра в Унгария с екипа на Фехервар. Там той беше под наем от Шльонск (Вроцлав). Полският клуб го купи от ЦСКА 1948 през миналото лято.

След раздялата с Фехервар Петров беше спряган за завръщане в ЦСКА 1948, някои информации го свързваха с ЦСКА, но в крайна сметка Ботев (Пловдив) надделява за подписа му. 

До момента снажният защитник има 12 мача за националния ни отбор.
Тоя явно много е закъсал, щом го гонят като мръсно коте и идва при индианците хахахахха
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
