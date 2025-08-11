Ботев се договори с наш национал! Чака го за прегледи и подписва договора

© Ботев (Пловдив) е много близо до сериозен входящ трансфер. "Жълто-черните" са пред подписване на договор с национала Симеон Петров.



25-годишният централен защитник е очакван днес в Пловдив, за да премине медицински прегледи. След това бившият футболист на ЦСКА 1948 трябва да подпише договора си. Двете страни вече са уточнили всичко по контракта, твърди Блиц.



Симеон Петров стана свободен агент наскоро, след като за последно игра в Унгария с екипа на Фехервар. Там той беше под наем от Шльонск (Вроцлав). Полският клуб го купи от ЦСКА 1948 през миналото лято.



След раздялата с Фехервар Петров беше спряган за завръщане в ЦСКА 1948, някои информации го свързваха с ЦСКА, но в крайна сметка Ботев (Пловдив) надделява за подписа му.



До момента снажният защитник има 12 мача за националния ни отбор.