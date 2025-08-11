Един си тръгва, друг идва! Представиха новия директор в ЦСКА

© Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. От днес той стартира работа в клуба, като основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на "червените“.



Ето как новият служител бе представен в сайта на ЦСКА:



Бойко Величков е кръвно свързан с нашия клуб. Той е юноша на ЦСКА и играе за първия ни тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за "армейците“, през футболната си кариера играе още за Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак (Варна), Локомотив (София) и Черно море, както и за чуждестранните Рот Вайс Оберхаузен (Германия) и Илисиакос (Гърция).



След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството - започва като асистент във Вихрен, след което е старши треньор на Чавдар (Бяла Слатина), Локомотив (Мездра) и Ботев (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на Локомотив (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на Пирин (Благоевград).



През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа.



ЦСКА приветства Бойко Величков с добре дошъл!



Пожелаваме му много успехи и трофеи с 31-кратните шампиони!



Официалното представяне на Бойко Величков като спортен директор на ЦСКА ще се състои на 14 август (четвъртък) от 14:00 ч. в Event Space Vertigo (бул. България 109).