Илиян Филипов: Искаме разследване за възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов и ръководството на клуба излязоха днес с поредна декларация. Тя отново е свързана със съдийството на мача срещу Арда (Кърджали), загубен с 0:5 на стадион "Христо Ботев".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното изявление от ПФК Ботев:



ИЗЯВЛЕНИЕ



от Илиян Филипов и Ръководството на ПФК Ботев Пловдив



След решението на Съдийската комисия към БФС, с което съдията Ел Хатиб беше наказан и временно отстранен от ръководене на мачове, благодарим на членовете на комисията, че най-сетне признаха очевидното – тенденциозното и престъпно съдийство на това лице по време на срещата с Арда Кърджали.



Това обаче е само първа стъпка. Време е комисията, след като е имала смелостта да произнесе буквата "А“, да извърви пътя докрай – чрез пълно, прозрачно и независимо разследване на случая, което да доведе до справедливо решение и възстановяване на феърплея, грубо потъпкан от съдийската намеса на Ел Хатиб.



Срамното петно, оставено от него върху името на българския футбол, трябва да бъде изтрито с категорични действия.



ПФК Ботев Пловдив настоява:



Незабавна отмяна на червения картон на Андрей Йорданов, който бе показан след напълно измислена и манипулирана интервенция чрез ВАР;



Преиграване на мача срещу Арда Кърджали, тъй като скандалната съдийска намеса пряко повлия върху резултата от срещата.



Освен това: ПФК Ботев Пловдив е подал сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Подобни съмнения изискват незабавна проверка и строго отношение от страна на всички институции.



Призоваваме новото ръководство на БФС да покаже с действия, че няма да толерира подобни практики и че ще предприеме всички необходими мерки за отстраняване на зависими, корумпирани и вредни за играта лица от системата.



Доверието на клубовете е във ваши ръце. Очакваме не просто думи, а ясна воля, решителност и действия, които да върнат честта и справедливостта във футбола.



Илиян Филипов



Ръководство на ПФК Ботев Пловдив