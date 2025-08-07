ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: Искаме разследване за възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:00Коментари (1)683
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов и ръководството на клуба излязоха днес с поредна декларация. Тя отново е свързана със съдийството на мача срещу Арда (Кърджали), загубен с 0:5 на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното изявление от ПФК Ботев:

ИЗЯВЛЕНИЕ

от Илиян Филипов и Ръководството на ПФК Ботев Пловдив

След решението на Съдийската комисия към БФС, с което съдията Ел Хатиб беше наказан и временно отстранен от ръководене на мачове, благодарим на членовете на комисията, че най-сетне признаха очевидното – тенденциозното и престъпно съдийство на това лице по време на срещата с Арда Кърджали.

Това обаче е само първа стъпка. Време е комисията, след като е имала смелостта да произнесе буквата "А“, да извърви пътя докрай – чрез пълно, прозрачно и независимо разследване на случая, което да доведе до справедливо решение и възстановяване на феърплея, грубо потъпкан от съдийската намеса на Ел Хатиб.

Срамното петно, оставено от него върху името на българския футбол, трябва да бъде изтрито с категорични действия.

ПФК Ботев Пловдив настоява:

Незабавна отмяна на червения картон на Андрей Йорданов, който бе показан след напълно измислена и манипулирана интервенция чрез ВАР;

Преиграване на мача срещу Арда Кърджали, тъй като скандалната съдийска намеса пряко повлия върху резултата от срещата.

Освен това: ПФК Ботев Пловдив е подал сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Подобни съмнения изискват незабавна проверка и строго отношение от страна на всички институции.

Призоваваме новото ръководство на БФС да покаже с действия, че няма да толерира подобни практики и че ще предприеме всички необходими мерки за отстраняване на зависими, корумпирани и вредни за играта лица от системата.

Доверието на клубовете е във ваши ръце. Очакваме не просто думи, а ясна воля, решителност и действия, които да върнат честта и справедливостта във футбола.

Илиян Филипов

Ръководство на ПФК Ботев Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 285
07.08.2025
06.08.2025
06.08.2025
06.08.2025
06.08.2025
05.08.2025
предишна страница [ 1/48 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ел Хатиб ще си го обърне в другия крачол.. Я по-спокойно.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Тодор Неделев тренира на пълни обороти, готов е за мача с Локо (Сф)
 ПФК Ботев: Искаме преиграване на мача с Арда
 Ботев пусна билетите за мача срещу Локомотив (София)
 БФС призна за съдийски грешки на Ботев - Арда, но наказа само един от реферите
 Александър Тунчев се превърна в кошмар за Ботев (Пд)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: