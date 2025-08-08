Георги Лазаров за трудностите в живота: Лекарите бяха казали, че няма да проговоря

© Новото попълнение на Черно море Георги Лазаров разказа за трудното си детство, свързано със сериозен здравословен проблем. Пловдивчанинът вкара и двата гола срещу родния си клуб Ботев (Пд) при победата на "моряците" с 2:1 преди две седмици.



Той премина това лято на "Тича", а миналия сезон бележеше във втородивизионния Фратрия.



Припомняме, че Георги Лазаров е юноша на Ботев (Пд), но родният му клуб отказва да разчита на него и го освобождава. Впоследствие той играе в Спартак (Пловдив), където записва 103 мача и отбеляза 86 гола.



Колегите от vsport разговаряха с Георги Лазаров и публикуваха следния материал:



Когато всички ти казват да престанеш да мечтаеш...



Георги Лазаров играе със специални апаратчета на ушите. Носи ги, за да чува случващото се около него. Когато е само на два месеца, той преболедува тежко шарка, поради което губи напълно слуха си. Проблемът се разбира, когато става на 2 години.



Семейството му започва борба, за да бъде пълноценен. "Тогава ми сложиха апаратчето. Лекарите бяха казали, че няма да проговоря, но с много уроци преборихме и това. Учех буква след буква, срички, думи… Успях да се науча да говоря. Без апаратчето не чувам, но с него всичко е наред. Не ми пречи по никакъв начин да играя футбол“, разказва Лазаров.



Като дете той търпи подигравки заради нещата на ушите си, но не им обръща особено внимание. "Трудностите просто калиха характера ми, дадоха ми допълнителни сили. По принцип мога да не нося апаратчето и да ми поставят импланти, но с тях не мога да играя футбол, защото при евентуален удар в зоната, където са, мога дори да не оживея. Избирам футбола! Честно казано, никога не съм се притеснявал, че съм глух. Аз не съм виновен, че не чувам, така е решила съдбата“.



Съдбата отнема едно, HO дава друго.



Георги може да е глух, но "чува“ отлично футбола.