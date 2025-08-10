ИЗПРАТИ НОВИНА
Ужасната серия продължава! Ботев падна от Локо (Сф) и записа трета поредна загуба
Автор: Стойчо Генов 23:11 / 10.08.2025
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Ботев (Пловдив) продължи ужасната си серия и записа трета поредна загуба през новия сезон в шампионата, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Жълто-черните отстъпиха на Локомотив (София) с 0:1 в мач от четвъртия кръг, който се игра на стадион “Христо Ботев" в Пловдив.

Ерол Дост (29) бе точен за столичните "железничари".

Така възпитаниците на треньора Николай Киров останаха с актива си от една точка и вече са на предпоследното 15-о място във временното класиране. Победата пък изкачи водения от Станислав Генчев тим на Локомотив (София) на четвърто място с 8 точки.

Жълто-черните започнаха по-активно двубоя и логично първата опасност бе пред вратата на гостите. След четвърт час игра Николай Минков бе оставен непокрит отляво в наказателното поле и опита диагонален шут по земя, но топката мина покрай гредата в аут.

В 21-ата минута капитанът Тодор Неделев стреля от далечно разстояние с левия крак. Вратарят Мартин Величков успя да избие, след което топката рикошира в гредата и излезе в корнер.

Пет минути по-късно гостите отправиха първия си точен изстрел чрез Анте Аралица. Той засече от воле центриране отдясно, но право в Даниел Наумов, който нямаше проблеми да спаси.

Така се стигна до 29-ата минута, когато Локомотив откри резултата. След хвърляне на тъч топката стигна до Спас Делев, който моментално центрира в наказателното поле. Там Ерол Дост надскочи бранителите на Ботев и засече с глава в мрежата - 0:1.

Малко след началото на второто полувреме гредата помогна и на домакините. Влезлият на смяна Митко Митков опита мощен изстрел от над 20 метра с левия крак, при който топката се отби от сглобката на вратата.

В 60-ата минута Спас Делев навлезе в пеналта и опита прехвърлящ удар, но Даниел Наумов се намеси блестящо и изби в корнер.

При ответната атака за Ботев Константинос Балоянис центрира от левия фланг към появилия се на смяна Стивън Петков, който засече с глава, но вратарят на Локомотив спаси.

Четвърт час преди края Тодор Неделев опита силен шут от дистанция, но топката профуча на сантиметри над напречната греда.

Ботев (Пд): Даниел Наумов, Габриел Нога (46- Енок Куатенг), Никола Солдо, Николай Минков, Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Ейбрахам Оджо (46 - Емил Мартинов), Енрике Жоку, Никола Илиев (73- Самуил Цонов), Тодор Неделев, Димитър Митков (57- Стивън Петков).

Локомотив (София): Мартин Величков, Джунейт Али (46- Митко Митков), Ерол Дост, Патрик-Габриел Галчев, Садио Дембеле, Красимир Станоев, Райън Бидунга, Реян Даскалов, Спас Делев (89- Кристиан Чачев), Луан Бой (65- Диего Рапосо), Анте Аралица (72- Карузо Алвеш).

Една ПЕТИЧКА, колко преигравания ще ви донесе, а кънариее? Хахахахахах
0
 
 
Очертава се да ревете ,,оставка,, още един месец (мача с Монтана),до тогава може да вземете точка от ,,Селци,, или ,,Кочово,,....видяхте ли как се обръща палачинката?????За това повече тишина,жълта тишина !!!!
+1
 
 
Преиграване. Искайте преиграване, нема кво да се мотате.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
