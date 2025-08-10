Надъхани "канарчета" гонят първа победа срещу непобедени столичани

© Отборът на Ботев (Пловдив) посреща Локомотив (София) в мач от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Двубоят започва довечера в 21:15 часа на стадион "Христо Ботев“ и ще бъде ръководен от Георги Гинчев. Пловдивчани ще търсят първата си победа в шампионата, докато столичани ще искат да продължат серията си без допусната загуба.



Ивелин Попов е основната липсваща фигура в състава на "канарчетата". Попето получи червен картон в последния мач срещу Арда и ще отсъства от днешния двубой. Андрей Йорданов също изтърпява наказание и няма да бъде да разположение на наставника Николай Киров.



За привържениците е предвидена фен зона, която се намира в непосредствена близост до фен магазина откъм ул. "Богомил“. В нея "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.



в 11:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“



в 12:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“



в 17:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 10лв.)



в 17:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин



в 18:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ



в 19:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени



Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.



Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.