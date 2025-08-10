ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Надъхани "канарчета" гонят първа победа срещу непобедени столичани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:23Коментари (1)626
©
Отборът на Ботев (Пловдив) посреща Локомотив (София) в мач от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Двубоят започва довечера в 21:15 часа на стадион "Христо Ботев“ и ще бъде ръководен от Георги Гинчев. Пловдивчани ще търсят първата си победа в шампионата, докато столичани ще искат да продължат серията си без допусната загуба.

Ивелин Попов е основната липсваща фигура в състава на "канарчетата". Попето получи червен картон в последния мач срещу Арда и ще отсъства от днешния двубой. Андрей Йорданов също изтърпява наказание и няма да бъде да разположение на наставника Николай Киров.

За привържениците е предвидена фен зона, която се намира в непосредствена близост до фен магазина откъм ул. "Богомил“. В нея "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

в 11:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 12:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 17:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 10лв.)

в 17:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 18:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 19:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.
Още по темата: общо новини по темата: 288
09.08.2025
09.08.2025
07.08.2025
07.08.2025
06.08.2025
06.08.2025
предишна страница [ 1/48 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
И като паднат, да не забравят да искат преиграване хахахахахахахах
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев организира фен зона на стадиона за мача с Локо (Сф)
 Феновете на Ботев: Въпреки тежката загуба - отново ние бяхме разликата!
 Георги Лазаров за трудностите в живота: Лекарите бяха казали, че няма да проговоря
 Илиян Филипов: Искаме разследване за възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб
 Тодор Неделев тренира на пълни обороти, готов е за мача с Локо (Сф)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: