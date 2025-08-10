ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Киров: Няма как да връщаме всяка топка назад и да искаме да градим атака
Автор: Стойчо Генов 23:37 / 10.08.2025Коментари (0)546
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров благодари на привържениците за подкрепата им при загубата от Локомотив (София) с 0:1 на стадион "Христо Ботев".

Специалистът призна, че футболистите му изпитват притеснение и е въпрос на психология това, че не успяват да реализират положенията си.

Ето какво каза наставникът на "канарите" след третата поредна загуба на неговия тим:

Феновете ни подкрепяха до край, независимо от резултата. Ние знаем, че те са зад нас. Днес имаше разлика от предишния двубой. Създадохме много положения, но просто не успяхме да отбележим. Започнахме притеснено. В момента, в който се отърсихме, получихме гол.

През втората част направихме промени и като схема на игра и като състезатели. Имаше живец, но ни липсваше голът.

Няма как всяка топка да я връщаме назад и да искаме да градим атака.

Знам какви възможности имат състезателите и знам, че могат да правят по-добри отигравания, но пък притеснението беше повече при тях. Просто въпрос на психология.

Опитваме различни варианти. Днес и като подредба на терена пробвахме нов вариан. Но се вижда, че още нямаме изградени взаимовръзки. Трудностите са много.

Още по темата: общо новини по темата: 291
10.08.2025
10.08.2025
10.08.2025
09.08.2025
09.08.2025
07.08.2025
предишна страница [ 1/49 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ужасната серия продължава! Ботев падна от Локо (Сф) и записа трета поредна загуба
 Напусна Ботев, но сега има шанс да играе в групите на Шампионска лига
 След 896 дни Неделев отново ще изведе Ботев с капитанската лента в официален мач
 Надъхани "канарчета" гонят първа победа срещу непобедени столичани
 ПФК Ботев организира фен зона на стадиона за мача с Локо (Сф)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: