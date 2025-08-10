© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров благодари на привържениците за подкрепата им при загубата от Локомотив (София) с 0:1 на стадион "Христо Ботев".



Специалистът призна, че футболистите му изпитват притеснение и е въпрос на психология това, че не успяват да реализират положенията си.



Ето какво каза наставникът на "канарите" след третата поредна загуба на неговия тим:



Феновете ни подкрепяха до край, независимо от резултата. Ние знаем, че те са зад нас. Днес имаше разлика от предишния двубой. Създадохме много положения, но просто не успяхме да отбележим. Започнахме притеснено. В момента, в който се отърсихме, получихме гол.



През втората част направихме промени и като схема на игра и като състезатели. Имаше живец, но ни липсваше голът.



Няма как всяка топка да я връщаме назад и да искаме да градим атака.



Знам какви възможности имат състезателите и знам, че могат да правят по-добри отигравания, но пък притеснението беше повече при тях. Просто въпрос на психология.



Опитваме различни варианти. Днес и като подредба на терена пробвахме нов вариан. Но се вижда, че още нямаме изградени взаимовръзки. Трудностите са много.



