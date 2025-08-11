© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев не скри задоволството си от представянето на своите футболисти при успеха им над Ботев (Пд) с 1:0 снощи. Специалистът, който е и бивш наставник на "канарите", акцентира върху проявения характер и себераздаване.



Ето какво заяви Генчев след края на двубоя на стадион "Христо Ботев":



Характер и себераздаване – тези неща са взаимосвързани. Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания. Атмосферата е доста враждебна към всеки гостуващ отбор. Освен това Ботев имат много добър треньор и добри изпълнители. Бяхме наясно, че ще бъде много труден мач. Момчетата се постараха да изпълнят задачите на максимум.



Най-хубавото е, че победата беше постигната с голяма борбеност и себераздаване Трите точки са напълно заслужени с оглед на показаното на терена.



Отборната игра е над всичко. Не само защитата и вратарят пазят нашата врата. Искам с 11 да защитаваме и с 11 футболисти да атакуваме. Не може да разчитаме само на двама или трима атакуващи играчи. Затова сме взели толкова футболисти, за да имаме равностойни смени на всяка позиция.



Спас Делев е ключов играч, не искам да зависим от един играч, но той е ключов за нас. Във всеки отбор има такъв футболист. Неговото желание е да завърши кариерата си в Локомотив.



