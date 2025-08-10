ИЗПРАТИ НОВИНА
Напусна Ботев, но сега има шанс да играе в групите на Шампионска лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:43Коментари (0)469
© Plovdiv24.bg
Азербайджанският шампион Карабах има нов приоритет за подсилване на атаката. Това е бевшият футболист на Ботев (Пловдив) Вини Трибуле, съобщават медиите в страната.

26-годишният френски нападател е свободен агент, след като напусна "канарите" в началото на лятото. Преди това той играеше и за Берое.

Причина за интереса на Карабах към Вини Трибуле е продължаващата сага около друг нападател - Андре Кловис. Футболистът на Академико Визеу беше и в радара на Левски, като ръководството на "сините“ дълго време водеше преговори за 27-годишния бразилец. В един момент даже имаше споразумение с клуба му, но не бе постигнато такова с южноамериканеца.

Впоследствие Кловис бе близо до преминаване именно в Карабах, но изглежда нещата са се проточили много във времето заради колебанието на играча. Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде постигнато споразумение или нападателят ще се насочи към друг отбор.

При негативен развой на преговорите, тимът на Гурбан Гурбанов ще се опита да вземе Вини Трибуле. В Карабах титуляр в момента е десният бек Матеус, който бе привлечен преди два сезона от Локомотив Пловдив.

Както е известно, Карабах може да се изправи срещу Лудогорец в плейофа за влизане в груповата фаза на Шампионската лига, ако азерите преодолеят северномакедонския Шкендия, а "орлите“ отстранят унгарския Ференцварош.
