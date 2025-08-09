Феновете на Ботев: Въпреки тежката загуба - отново ние бяхме разликата!

© Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "жълто-черната" общност. Конкретният повод за реакцията е свързан с предстоящия двубой срещу Локомотив София.



Мачът от 4-ия кръг на Първа лига е в неделя (10 август) от 21,15 часа на стадион "Христо Ботев":



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:



Ботевисти,



в изминалия кръг отборът ни допусна тежка загуба. Но въпреки това – отново ние бяхме разликата!



Ботев Пловдив се подкрепя докрай - Бъди на стадиона 10.08.



За Ботев всичко, от Ботев нищо!