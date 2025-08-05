ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (19)
Гинчев и Давидов получиха наряди за мачовете на Локо и Ботев от 4-ия кръг
Автор: Стойчо Генов 17:12Коментари (0)19
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от четвъртия кръг на Първа лига. Мачът между Арда и Локомотив (Пловдив) и ще ръководи Георги Давидов.

Двубоят между Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) бе поверен на Георги Гинчев.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в четвъртия кръг:

10 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Ботев Пд - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Йордан Костадинов Иванов

11 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Даниел Милков Ников, АС2: Никифор Деянов Велков, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Валентин Станчев Железов, АВАР: Петър Димов Аспарухов

СН: Цветан Кръстев Кръстев
Още по темата: общо новини по темата: 95
05.08.2025
05.08.2025
05.08.2025
05.08.2025
04.08.2025
01.08.2025
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Турнир "Краси Костов" отново събира млади футболни надежди в Асеновград
 Поредните санкции! БФС глоби Локо и Ботев с по 4300 лева
 Бивше "канарче" се завърна в любимия си български тим
 Поздравления! Пловдивчанинът Янаки Милев победи настоящия шампион на "Ролан Гарос"
 От баща на син! Още една фамилия влезе в историята на Локомотив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: