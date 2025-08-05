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|Гинчев и Давидов получиха наряди за мачовете на Локо и Ботев от 4-ия кръг
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от четвъртия кръг на Първа лига. Мачът между Арда и Локомотив (Пловдив) и ще ръководи Георги Давидов.
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Двубоят между Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) бе поверен на Георги Гинчев.
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в четвъртия кръг:
10 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Ботев Пд - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Йордан Костадинов Иванов
11 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Даниел Милков Ников, АС2: Никифор Деянов Велков, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Валентин Станчев Железов, АВАР: Петър Димов Аспарухов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
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