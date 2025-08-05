Гинчев и Давидов получиха наряди за мачовете на Локо и Ботев от 4-ия кръг

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от четвъртия кръг на Първа лига. Мачът между Арда и Локомотив (Пловдив) и ще ръководи Георги Давидов.



Двубоят между Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) бе поверен на Георги Гинчев.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в четвъртия кръг:



10 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.



ПФК Ботев Пд - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ



ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Мартин Тодоров Мачев, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов



ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров



СН: Йордан Костадинов Иванов



11 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Даниел Милков Ников, АС2: Никифор Деянов Велков, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров



ВАР: Валентин Станчев Железов, АВАР: Петър Димов Аспарухов



СН: Цветан Кръстев Кръстев