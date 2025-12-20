ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Гледайте: Зрелищният нокаут, който увеличи сметката на Джошуа със 100 млн. долара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:27Коментари (0)767
© Getty Images for Netflix
Бившият световен шампион в тежка категория в три категории Антъни Джошуа от Великобритания победи американския актьор и блогър Джейк Пол. Осемрундовият двубой, проведен в Маями, Флорида, завърши с победа на Джошуа с технически нокаут в шестия рунд.

36-годишният Джошуа вече има 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби. В последния си двубой британецът загуби от сънародника си Даниел Дюбоа и не успя да спечели световната титла на Международната боксова федерация (IBF). След това серията от четири победи на Джошуа беше прекъсната след два двубоя с украинеца Александър Усик.

Преди двубоите си с Усик, Джошуа държеше титлата световен шампион на Международната боксова федерация IBF от 2016 до 2019 и от 2019 до 2021 година, на Световната боксова асоциация (WBA) през 2017-2019 и 2019-2021 година и на Световната боксова организация (WBO) през 2018-2019 и 2019-2021 година.

28-годишният Пол претърпя втора загуба в кариерата си, от общо 12 победи (7 с нокаут). Видеоблогърът преди това се е изправял срещу петима професионални боксьори. Той има победи над бившия абсолютен шампион в тежка категория Майк Тайсън и над мексиканеца Хулио Сесар Чавес-младши.

Джейк Пол е известен предимно като блогър и актьор. Преди затварянето на социалната мрежа Vine, той натрупа аудитория от пет милиона абонати. Многократно е бил в челната тройка в различни класации на най-високоплатените личности в интернет и печели над 20 милиона долара годишно от различни онлайн платформи.

На Джошуа и Пол са гарантирани по 50 милиона долара за тази битка. Приходите на британеца могат да достигнат до 100 милиона долара, тъй като той е собственик на Most Valuable Promotion (MVP), която има договор с Netflix.

"Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си", каза Джошуа след нокаута.

"Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец ​​тази вечер“, добави Джошуа, цитиран от агенция Ройтерс.

След мача британецът предизвика дългогодишния си съперник и свой сънародник Тайсън Фюри.

"Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: "Ей Джей това, Ей Джей онова“, нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци“, каза Антъни Джошуа.

Гледайте в прикаченото видео как Джейк Пол бе нокаутиран!

