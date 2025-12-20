Бившият световен шампион в тежка категория в три категории Антъни Джошуа от Великобритания победи американския актьор и блогър Джейк Пол. Осемрундовият двубой, проведен в Маями, Флорида, завърши с победа на Джошуа с технически нокаут в шестия рунд.
36-годишният Джошуа вече има 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби. В последния си двубой британецът загуби от сънародника си Даниел Дюбоа и не успя да спечели световната титла на Международната боксова федерация (IBF). След това серията от четири победи на Джошуа беше прекъсната след два двубоя с украинеца Александър Усик.
Преди двубоите си с Усик, Джошуа държеше титлата световен шампион на Международната боксова федерация IBF от 2016 до 2019 и от 2019 до 2021 година, на Световната боксова асоциация (WBA) през 2017-2019 и 2019-2021 година и на Световната боксова организация (WBO) през 2018-2019 и 2019-2021 година.
28-годишният Пол претърпя втора загуба в кариерата си, от общо 12 победи (7 с нокаут). Видеоблогърът преди това се е изправял срещу петима професионални боксьори. Той има победи над бившия абсолютен шампион в тежка категория Майк Тайсън и над мексиканеца Хулио Сесар Чавес-младши.
Джейк Пол е известен предимно като блогър и актьор. Преди затварянето на социалната мрежа Vine, той натрупа аудитория от пет милиона абонати. Многократно е бил в челната тройка в различни класации на най-високоплатените личности в интернет и печели над 20 милиона долара годишно от различни онлайн платформи.
На Джошуа и Пол са гарантирани по 50 милиона долара за тази битка. Приходите на британеца могат да достигнат до 100 милиона долара, тъй като той е собственик на Most Valuable Promotion (MVP), която има договор с Netflix.
"Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си", каза Джошуа след нокаута.
"Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец тази вечер“, добави Джошуа, цитиран от агенция Ройтерс.
След мача британецът предизвика дългогодишния си съперник и свой сънародник Тайсън Фюри.
"Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: "Ей Джей това, Ей Джей онова“, нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци“, каза Антъни Джошуа.
Гледайте в прикаченото видео как Джейк Пол бе нокаутиран!