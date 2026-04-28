Отлично представяне на състезателите от АСКК “Тракия“ (Пловдив) в националните първенства по карате Шинкиокушин за деца до 8г., до 10г., до 12г. и до 14г. в дисциплината кумите, които приключиха в Ловеч. надпреварата се проведе в два дни (25 и 26 април), а пловдивчани завоюваха общо 22 медала, съобщиха за Plovdiv24.bg от клуба.

Два дни, изпълнени с емоции, аткрактивни срещи и много боен дух. Състезатели, треньори, съдии и родители подкрепяха най-малките каратеки на АСКК “Тракия“ Пловдив.

Шампиони на България станаха:

Димитър Манавски /8г, кат.23кг./

Ивайло Тонев /10г., кат.35кг./

Ивелина Керечиева /12г., кат.50кг./

Дария Стамова /12г., кат.40кг./

Димитър Димчев /14г., кат. +70кг./

Вицешампионски титкли спечелиха:

Станимир Жечев /12г., кат.55кг./

Деян Григоров /12г., кат.32кг./

Анжелина Лирова /14г, кат.55кг./

Йоана Аршинкова /14г, кат.60кг./

Таня Найденова /14г, кат.+60кг./

Бронзови медали завоюваха:

Димитър Караджов /12г., кат.40кг./, Станимир Марински /12г., кат.36кг./, Никола Бараков /14г., кат.40кг./, Атанас Илиев /14г., кат- 65кг./, Теодор Аргиров /14г., кат.70кг./, Цветиана Димитрова /14г., кат. 55кг./, Дара Димитрова /14г., кат.55кг./, Стиляна Тодева /14г., кат.+60кг/, Наталия Диманова /14г., кат.+60кг./, Иван Сотиров (10г, кат.27кг.), Йордан Агов (10г.,кат.27кг.) и Петко Найденов (10г., кат.30кг.).

"Благодарим на всички за постигнатите успехи - треньори, съдии, за емоциите и труда на децата, за помощта на родителите. Продължава подготовката на нашите каратеки, които са част от Национлания отбор на България за предстоящето Европейско първенство – 9 и 10 май 2026г., в Батуми, Гърция", заявиха още от АСКК "Тракия" (Пловдив).