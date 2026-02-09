ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (20)
Най-известният фен на Локо (Пд) по света с нова победа! Зрителите скандират името му
Автор: Георги Куситасев 10:32
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт, регистрира победа. 

Пловдивчанинът участва в събитието "WWE Main Event 697", което се проведе в "Xfinity Mobile Arena" във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ. 

На него Русев, който е изявен фен на футболния Локомотив Пловдив, срази за малко повече от 5 минути Хоакин Уайлд.

Срещата приключи с хватката за предаване на Русев - "The Accolade". 

По време на сблъсъка феновете започнаха да скандират "Rusev Day" ("Денят на Русев"). С този слоган родната звезда в развлекателния спорт излизаше преди години в Световната федерация по кеч.

Това беше първи двубой за Миро след "Кралското меле", на което нашенецът престоя по-малко от минута на ринга, на който се качиха цели 30 кечисти!

Гледайте в прикаченото видео репортаж от двубоя!

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
