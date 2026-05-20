Пловдивски сблъсък в полутежката категория на бокса ще украси бойната карта на ELITBET MAX FIGHT 65. Дългоочакваното бойно шоу ще се проведе на 29 май в спортна зала "С.И.Л.А.“, а билетите бързо се изчерпват в платформата тук. Един срещу друг на ринга ще се качат бронзовият медалист от Европейско първенство и 15-кратен шампион на България Иван Киселаров и абсолютният дебютант и негов съгражданин Димитър Мутавски, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на проявата.

След като Иван Киселаров вече бе обявен като част от бойната карта на гала вечерта, сега официално се представя неговия съперник - пловдивчанина Димитър Мутавски, който ще направи своя дебют на професионалната сцена пред родна публика. Двамата ще се изправят в двубой от 4 рунда по 3 минути.

34-годишният Мутавски влиза в срещата с амбицията да остави сериозна следа още с първата си поява на галавечер от ранга на MAX FIGHT. Въпреки че традиционно се състезава в тежка категория, където поддържа тегло около 92 килограма при ръст от 194 сантиметра, пловдивчанинът е готов да демонстрира силата и агресивния си стил срещу опитния Иван Киселаров. С десен гард, сериозна физика и репутация на боксьор, който винаги търси размяната на тежки удари, Мутавски не крие увереността си преди двубоя.

Моят стил е агресивен боен стил. Обичам да натискам и да търся нокаута. Смятам, че Иван Киселаров има опит и това ще направи срещата много интересна за публиката, а финалът ще бъде атрактивен, заяви Димитър Мутавски дни преди мача в зала "Сила".

Винаги съм харесвал този спорт и съм влагал всичко от себе си в тренировките. На републиканските първенства съм показвал, че мога да нанасям сериозни щети и никога не отстъпвам назад. За мен психиката е също толкова важна, колкото и силата, коментира Мутавски.

За кондицията ми работим всеки ден със Стефан Панайотов, брат ми Николай и целия екип. Митьо Добрев също ми помага много със съвети за играта, а Емил Митков допринася сериозно за техниката и подготовката ми. Чувствам се готов за тази среща. За мен значи много, че ми дадоха шанс да дебютирам на MAX FIGHT точно в моя роден град. Много съм благодарен за тази възможност. MAX FIGHT е най-сериозната организация и бойната карта е уникална. Убеден съм, че всички срещи ще бъдат зрелищни, добави пловдивчанинът.

Боксьорът от Пловдив започва да тренира едва на 14-годишна възраст, движен от любовта си към бойните спортове и вдъхновен от легендата Ивендър Холифийлд. През годините натрупва сериозен опит на републикански първенства при мъжете, където изгражда репутацията си на изключително твърд и опасен съперник. Самият той определя като своя най-голяма сила комбинацията между тежки удари и здрава психика.Подготовката му за дебюта на MAX FIGHT преминава под ръководството на треньора Стефан Панайотов в клуба "United Sports Plovdiv“, а ключова роля в лагера му има и неговият брат Николай Мутавски – бивш национал и боксьор с множество отличия от турнири при мъжете. В тренировъчния процес активно се включват още Емил Митков и бившият професионален боксьор Митьо Добрев-Мутата, който помага със съвети и тактическа подготовка.Сблъсъкът между Иван Киселаров и Димитър Мутавски се очаква да бъде един от най-експлозивните боксови двубои в програмата на MAX FIGHT 65, а феновете в Пловдив ще станат свидетели на среща между доказан опит и амбициозен дебютант, който обещава зрелище още с първото си качване на професионалния ринг.