Повече от половин час треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич отговаряше подробно и изчерпателно на журналистически въпроси по време на днешната си пресконференция преди финала за Купата на България срещу ЦСКА. Битката за ценния трофей е утре (20 май) от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". Днешният брифинг се проведе в зала "Родина" на 40-хилядното съоръжение и не бе уважен от треньора на "армейците" Христо Янев.

Ето какво каза Косич за настроението в отбора преди големия мач

Предстои ни голям мач, вярваме в нашите качества, в нашия характер и в работата, която свършихме през целия сезон. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли, а ние искаме да покажем манталитет на победители.

Готови сме. Със сигурност искаме да бъдем успешни. Не искам да анализирам кой тим е по-добър. Искаме да покажем най-доброто от себе си.

Не ми е работа да коментирам проблемите в противниковия отбор.

Ние сме привилегировани да участваме в такъв финал. Такъв тип емоции на мен ми харесват. Добре е за българския футбол да има подобни мачове. Искрено се надявам да се получи страхотен двубой, да има мир по трибуните и да няма ексцесии.

Ако се върна назад във времето, имахме и проблеми, но и добри моменти. Истината е, че работихме здраво. Няма специална рецепта за това как от бараж за оставане в групата стигнахме до финал за Купата. Щастлив съм и съм благословен, че съм част от този клуб. При нас няма чудеса - само здрава работа и дисциплина. Нашето желание е ясно – ще направим всичко възможно, за да спечелим Купата на България.

Част от нашата работа е свързана и с медиите. За мен е важно да бъда тук пред вас, да отговарям на въпросите ви. Това е част от играта. Не мога да коментирам защо колегата е отказал да присъства тук.

Всеки ден се появяват нови проблеми от спортно-техническо естество. Разполагаме с група от 25 футболисти. Сигурен съм, че момчетата, които утре ще излязат на терена, ще са напълно готови. Основният ми проблем е, че мога да пусна само 10 полеви играчи. Имаме тежко контузени, които няма да могат да ни помогнат утре, но те са важни за нас.

Ще търсим правилния начин и правилните решения, за да победим. Нашият отбор е млад, това е шанс за футболистите да се покажат и да докажат, че заслужават да играят на такова ниво.

При пълни трибуни комуникацията с футболистите е по-трудна, но в такава атмосфера всичко е страхотно. Вярвам в моите футболисти.

Няма треньор, който иска да се стига до дузпи. Но истината е, че анализирахме играта на ЦСКА и дадохме нужната информация на нашите футболисти. За мен е важно футболистите да бъдат уверени на терена и да се раздават. Ако се стигне до дузпи, готови сме за това.

Със сигурност на Митко и Парвиз ще е по-лесно заради техния опит и заради това, че са спечелили предишния финал. Те трябва да дават увереност на по-младите футболисти.

Връзката ни с феновете е страхотна. Невероятно е това, което се случва при нас. Нашите фенове със сигурност обичат клуба си безкрайно. Те горят на трибуните за нас. Няколко пъти съм казвал, че енергията, която показват, в повечето случаи е по-голяма от тази, която самите футболисти влагат.

Трудна ситуация с Чорбаджийски. Няма да може да играе. Пуснахме го няколко дни в почивка, но за следващия мач го чакаме да се присъедини отново при нас.