Фенове на Локомотив разпънаха няколко транспаранта на различни емблематични места в Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Конкретният повод за реакцията е предстоящият финал за Купата на България срещу ЦСКА. Битката за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски“. Плакатите бяха показани от "черно-белите" фенове от групата "Трибуна Бесика" в официалната им страница във Фейсбук.

"За честта на Пловдив", "Всички в София" и "20.05.2026 нац. стадион Васил Левски" пишеше на тях.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса, призива, който от "Трибуна Бесика" отправиха към "черно-бялата" общност:

Локомотивци,

Нашата организация кипи на пълни обороти и вярваме, че подкрепата ще бъде такава, каквато подобава на великото име на Локомотив Пловдив.

Знаем, че през годините много хора се отдалечиха - по различни причини, в различни моменти. Животъ Един от плакатите, който бе разпънат от привърженици на Локомотив т променя всеки, времената също. Но има дни, които напомнят кои сме и какво носим в сърцата си. Именно към всички вас е този призив - сега е моментът отново да бъдем заедно.

Защото Локомотив никога не е бил просто отбор. Локомотив е памет, семейство, трибуна, приятелство, наследство. Той е онази черно-бяла нишка, която свързва поколения локомотивци през годините.

Ще дойде ден, в който ще разказваме за тези моменти. И тогава най-важното няма да бъде резултатът, а това, че сме били рамо до рамо. Че сме останали верни на идеалите, предадени ни от хората преди нас. Че сме били там - за клуба, за приятелите, за честта на Пловдив.

Нека поне за тези дни бъдем едно цяло, така както винаги е било в най-силните моменти на Локомотив.

Призоваваме билетите да се купуват основно за блокове 18 и 22, за да бъдем заедно и да дадем всичко от себе си - от първата до последната минута.

За честта на Пловдив!