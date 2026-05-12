Отборът на Локомотив Пловдив прекъсна серията си от две поредни победи в плейофите на втората четворка. "Смърфовете" загубиха от Черно море с 0:2 в двубой от 34-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Тича" във Варна.

Асен Чандъров (40) и Асен Дончев (65) се разписаха за домакините, които завършиха срещата с човек повече заради изгонването за два жълти картона на Ивайло Иванов.

Така възпитаниците на Душан Косич вече са на второ място във временното класиране на групата с актив от 52 точки. "Моряците" пък са новият лидер в подреждането с 54 точки.

Двубоят започна равностойно, като първата чиста ситуация бе в 19-ата минута. Асен Дончев центрира от корнер в наказателното поле на Локомотив, където Жоао Бандаро свали топката за непокрития Васил Панайотов. Капитанът на "моряците" отправи силен шут с десния крак, но на сантиметри над напречната греда.

Десет минути по-късно Жулиен Лами получи отляво в половината на Черно море, преодоля на скорост Живко Атанасов, след което шутира пред наказателното поле, но право в ръцете на Кристиан Томов.

В 40-ата минута Черно море откри резултата при първия си точен удар към противниковата врата. Асен Чандъров овладя топката в централната част на терена, преодоля Ефе Али, след което напредна близо 30 метра, без никой да го пресира. Последва прецизен шут по земя от около 20 метра, който прати топката в долния десен ъгъл на Боян Милосавлиевич за 1:0.

Пет минути след началото на второто полувреме Локомотив пропусна златен шанс за изравняване на резултата. Жоел Цварц изведе перфектно Георги Чорбаджийски сам срещу Кристиан Томов, но ударът на халфа премина покрай гредата в аут.

В 60-ата минута Жулиен Лами проби по левия фланг, навлезе в наказателното поле и шутира, а Кристиан Томов изби топката в корнер.

В 65-ата минута домакините убиха интригата в мача с втори гол. Тодор Павлов не успя да изчисти топката до тъча, където Ертан Томбак я овладя и нахлу отдясно в наказателното поле. Последва пас по земя към чакащия абсолютно свободен Асен Дончев, който засече с десния крак в далечния ъгъл на Боян Милосавлиевич за 2:0.

Четвърт час преди края Кристиан Томов излезе неразчетено при едно центриране и не успя да избие топката. Тодор Павлов подаде към Лукас Риан, който шутира от границата на наказателното поле, но Ертан Томбак изби метър пред голлинията.

В 83-ата минута Ивайло Иванов, който вече имаше един жълт картон, извърши тактически фаул и съдията Стоян Арсов му показа втори жълт картон.

Следващия мач на Локомотив срещу Арда ще пропуснат още Мартин Атанасов, Тодор Павлов и Андрей Киндриш, които си изкараха своите 5-и жълти картони от началото на сезона.

Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Асен Чандъров, Емануил Няголов, Георги Лазаров, Жоао Бандаро, Влатко Дробаров, Берк Бейхан, Ертан Томбак, Васил Панайотов.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Мартин Атанасов (62- Миха Търдан), Андрей Киндриш, Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски (62- Димитър Илиев), Ефе Али (80- Аксел Велев), Севи Идриз (76- Крист Лонгвил), Жоел Цварц, Жулиен Лами (62- Франсиско Политино).