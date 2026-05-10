Бразилската суперзвезда Неймар вдъхна кураж на контузения футболист на Локомотив Пловдив Енцо Еспиноса. Двамата се познават отдавна, а пръзката е направил бащата на Енцо преди години.

Неймар засне специално видео, в което пожела бързо възстановяване на левия бек на "смърфовете" - жест, изпълнен с респект и подкрепа!

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в началото на март Енцо Еспиноса бе опериран в столична клиника заради скъсан менискус и частично скъсана предна кръстна връзка. Бранителят ще се възстановява дълго време, като очакванията са да се появи в игра най-рано през януари 2027 година.

"Здравей, Енцо! Благодаря ти от сърце за обичта и подкрепата! Пожелавам ти много сила, кураж и бързо възстановяване от контузията. Изпращам ти огромна прегръдка", казва Неймар във въпросното видео..