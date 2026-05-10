Ръководството на Българския футболен съюз излезе с официална позиция след расисткия скандал, който сътвориха феновете на Черно море по време на вчерашния мач срещу Ботев, завършил 2:0 на стадион "Тича" във Варна. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, двубоят бе прекъснат за около 20 минути заради проява на расизъм срещу защитника Антоан Конте, който не пожела да доиграе срещата.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на БФС:

Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между ПФК "Черно море“ и ПФК "Ботев“ Пловдив.

Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението.

Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност.

БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма.