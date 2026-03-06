Ботев Пловдив приема Ботев Враца в среща от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 14.03 (събота) от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.За мача с врачани продължава кампанията "Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион "Христо Ботев“.За да запишете вашето дете, е необходимо да. Записванията ще продължат до 12:00 часа на 13.03 (петък), като право на участие имат закупилите билети за мача, както и притежателите на абонаментни карти.Билетите за двубоя с Ботев Враца са на същите цени като от предходните три домакинства и саи в клубния магазин.– Трибуна Юг / Изток – € 10 / 19,55 лв.– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.Ще бъдат налични билети за паркоместа зад Южната трибуна и Северната Трибуна, като тяхната цена е 5 евро. Билетите ще сеи в магазина на стадиона, а достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. "Източен“.