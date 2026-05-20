Ботев Пловдив продължава с действията, насочени към насърчаване на семейното посещение на домакинските мачове на стадион "Христо Ботев“. "Жълто-черните“ стартират продажбата на семейни абонаментни карти за сезон 2026/2027, похвалиха се от клуба.
Ботев е любов, предавана от поколение на поколение и именно поради тази причина предоставяме възможност на жълто-черните семейства да присъстват на стадиона на по-достъпни цени.
С предприетите действия едно семейство ще спестява между 40% и 50% от редовната цена на абонаментните карти, в зависимост от броя на членовете на семейството, уточняват още от ПФК Ботев.
Семейните абонаментни карти ще бъдат достъпни за всички сектори на стадион "Христо Ботев“.
Ето и цените на семейните абонаментни карти, които включват двама възрастни + 1 или 2 деца:
Трибуна Юг – €225
Трибуна Север – €225
Трибуна Изток – €300
Централна трибуна:
Блок 1/2/6/7 – €360
Блок 3/5 – €450
Блок 4 / Премиум 1 / Премиум 3 – €570
Премиум 2 – €1800
Картите са налични единствено в магазина на стадион "Христо Ботев“. Пластиките се предоставят срещу документи, удостоверяващи връзката между членовете на семейството, завършва официалното съобщение на ПФК Ботев.
