Ботев Пловдив продължава с действията, насочени към насърчаване на семейното посещение на домакинските мачове на стадион "Христо Ботев“. "Жълто-черните“ стартират продажбата на семейни абонаментни карти за сезон 2026/2027, похвалиха се от клуба.

Ботев е любов, предавана от поколение на поколение и именно поради тази причина предоставяме възможност на жълто-черните семейства да присъстват на стадиона на по-достъпни цени.

С предприетите действия едно семейство ще спестява между 40% и 50% от редовната цена на абонаментните карти, в зависимост от броя на членовете на семейството, уточняват още от ПФК Ботев.

Семейните абонаментни карти ще бъдат достъпни за всички сектори на стадион "Христо Ботев“.

Ето и цените на семейните абонаментни карти, които включват двама възрастни + 1 или 2 деца:

Трибуна Юг – €225

Трибуна Север – €225

Трибуна Изток – €300

Цените на семейните карти за новия сезон са от 225 до 1800 евро

Централна трибуна:

Блок 1/2/6/7 – €360

Блок 3/5 – €450

Блок 4 / Премиум 1 / Премиум 3 – €570

Премиум 2 – €1800

Картите са налични единствено в магазина на стадион "Христо Ботев“. Пластиките се предоставят срещу документи, удостоверяващи връзката между членовете на семейството, завършва официалното съобщение на ПФК Ботев.