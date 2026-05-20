Днес, 20 май 2026 г., от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София, ПФК Локомотив Пловдив излиза на четвъртия си финал в турнира за Купата на България и срещу най-неудобния възможен противник - ЦСКА.

Това е четвъртият финал на "черно-белите" в турнира за Купата на България (под това име, предишните финали са за Купата на Съветската армия), и всички четири се събират в настоящия век.

Локомотив на финал в Купата - 4 явявания, 2 трофея

Балансът на "черно-белите" в финали за Купата е положителен, но болезнено вълнообразен:

Първи финал срещу Лудогорец на стадион "Лазур" в Бургас - загуба 1:2 пред около 8 000 локомотивски привърженици, най-посещаваният финал от черно-бели фенове до момента.



Втори финал, 2019 г. - победа 1:0 в пловдивското дерби срещу Ботев на "Васил Левски" пред около 6 000 локомотивци.



Трети финал, 2020 г. - победа над ЦСКА с 5:3 след изпълнение на дузпи (0:0 в редовното време), пред около 4 500 пловдивски привърженици



Четвърти финал, 2026 г. - отново срещу ЦСКА, утре в София

Реваншистките настроения от страна на "червените" не са тайна. От пролетта на 2022 година насам обаче балансът помежду им е по-балансиран, в последните си два мача в първенството този сезон "черно-белите" и "армейците" разменят победи: 1:0 за Локомотив в Пловдив и 2:1 за ЦСКА в София.

Косич играе шах - спести титулярите срещу Арда

В последния си шампионатен мач срещу Арда треньорът Душан Косич сложи на терена състав, който категорично няма да започне финала утре. Тактическият избор е ясен: запазване на физическите сили на основните играчи и предпазването им от картони и евентуални наказания.

Сръбският специалист добре знае, че разполага с по-малко дълбочина в състава си от ЦСКА, и че едно изтощение или травма в последния шампионатен мач можеше да коства цялата серия от усилия за тазсезонния поход в Купата.

Любопитен факт за статистическия фон на двата отбора в турнира:

Локомотив в петте мача от настоящия сезон за Купата на България е допуснал само 2 гола и е отбелязал 12



ЦСКА е допуснал 3 и отбелязал 8 в същия брой срещи



"Армейците" са загубили само 1 от последните си 11 мача в турнира (финалът срещу Лудогорец през миналата година)



Феновете надъхаха отбора, но има и драма със съдията

Снощната тренировка на "Лаута" се превърна в незабравимо изпращане, десетки локомотивци дойдоха на "Лаута" и "надъхаха" играчите преди заминаването за София.

Атмосферата обаче не беше безоблачна. Вчера Локомотив поиска смяна на главния съдия за финала. Реферът Мариян Гребенчарски от Самоков, който ще ръководи първия финал на своята кариера, в крайна сметка беше потвърден от Съдийската комисия на БФС. На системата ВАР ще оперират Димитър Димитров и Любослав Любомиров.

Залогът е огромен: Купата и Европа в една среща

Финалът утре не е само за трофея. На карта е и европейското участие на двата отбора. При евентуална загуба:

Локомотив има 90% шанс да остане извън Европа за следващия сезон.

Сценарият за спасение при загуба е сложен и зависи от чужди резултати:

В последния плейофен кръг Черно море трябва да загуби на своя стадион "Тича" от Арда



В същото време Локомотив трябва да победи в дербито срещу Ботев

Ако всичко това се случи, на "смърфовете" им предстои последен бараж срещу третия в крайното класиране, последен спасителен изход за Европа.

С победа утре обаче, Локомотив директно си осигурява място в евротурнирите за следващия сезон и трофея на Купата на България.

Букмейкърите дават ясно предимство на ЦСКА

Букмейкърските анализатори обаче са категорични в очакванията си. Текущите коефициенти показват ясна посока:

Победа на ЦСКА се оценява от различните букмейкъри на малко над 1.50, равният малко над 4.00, а победа на "смърфовете" се котира над 6.00.

При коефициент 6.00 за локомотивска победа, букмейкърите дават на "черно-белите" под 17% вероятност да вдигнат купата. Но историята на "смърфовете" срещу ЦСКА показва, че точно когато всички ги отписват, те често правят изненадите.

Точно това се случи през 2020 година, Локомотив дойде като "аутсйадер" пред финала срещу ЦСКА и вдигна купата след изпълнение на дузпи.

Подробности за двубоя

Дата: Сряда, 20 май 2026 г.

Начален час: 19:00

Стадион: Национален стадион "Васил Левски", София

Отваряне на портите: 17:00

Главен съдия: Мариян Гребенчарски (Самоков)

VAR: Димитър Димитров, Любослав Любомиров

Билети: Няма да се продават на каси в деня на мача

Букмейкърът Bethub.bg е подготвил специален бонус за този двубой. Онлайн хазартният оператор предлага и множество супер завишени коефициенти за двубоя.