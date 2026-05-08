Фенклубът на Локомотив Пловдив направи много важно съобщение към "черно-бялата" общност, видя Plovdiv24.bg. То е свързано с предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА и по-специално, с организираната от футболния клуб екскурзия. "Битката на сезона", както бе окачествен финалният двубой, е на 20 май от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Фенклубът на Локомотив стартира кампания за набиране на средства, които ще се използват, за да се намали наполовина цената на пътуването, която в момента е 20 евро.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Нашата общност винаги е била задружна и винаги е подавала ръка. Това ясно личи от хилядите инициативи, които заедно сме реализирали през вековната ни история.

Приятно сме изненадани от стотиците верни фенове, които се свързаха с нас с желание да организираме инициатива, чрез която да помогнем на всеки черно-бял привърженик да стигне до София за финала с организираната екскурзия на клуба.

Изключително сме горди, че за пореден път Локомотив показва, че е повече от футболен клуб - семейство.

Затова се вслушваме в призивите ви и започваме кампания за събиране на средства.

ЦЕЛТА

Да направим пътуването само 10 евро за всеки записал се фен.

Всяко дарено евро ще отиде целево за каузата, защото:

Никой локомотивец не трябва да остане далеч от финала.

Банкова сметка на фенклуба:

BG41UNCR70001524268875

Основание: Екскурзия

Дори малка помощ може да сбъдне мечтата на още един човек да бъде част от този исторически ден.

Един за всички, всички за Локомотив!