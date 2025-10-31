БФС глоби яко Спартак, една от санкциите е за обидни скандирания

© Plovdiv24.bg Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес солена глоба на Спартак (Пловдив) заради поведението на привържениците в двубоя срещу Славия за купата на България, завършил с победа 2:1 за столичния тим.



Общата санкция за "гладиаторите" е 1700 лева. Доста по-голяма е глобата за отбора на Славия.



Ето какво гласи решението на ДК за въпросния двубой:



За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 75 лева.



За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1250 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 375 лева.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.