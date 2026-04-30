След 6-годишно прекъсване Локомотив Пловдив отново ще играе срещу ЦСКА във финал за Купата на България! Това стана факт, след като черно-белите отстраниха в полуфиналите отбора на Арда (Кърджали) с общ резултат 5:1. Днешният реванш на стадиона в "Лаута" завърши 1:1, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Каталин Иту (16) се разписа за "смърфовете", а Лъчезар Котев (65) бе точен за гостите. Пловдивчани имаха сериозна преднина още от първия мач, когато спечелиха с 4:0 в Кърджали.

Финалът е на 20 май от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски". Двата тима спориха за ценния трофей на 1 юли 2020 година, когато Локомотив спечели с 5:3 след изпълнения на дузпи (0:0 в редовното време и продълженията) на същия стадион.

Първият точен удар в днешния мач бе за гостите от Арда още в 4-ата минута. Серкан Юсеин шутира от разстояние, а в първия момент вратарят Боян Милосавлиевич не бе убедителен и изпусна топката, но след това я улови.

В 16-ата минута обаче локомотивци откриха резултата при единствения си удар към противниковата врата през първото полувреме. При опит за изнасяне на топката Вячеслав Велев не я овладя по най-добрия начин и позволи на Каталин Иту да му я отнеме. Румънецът без никакво забавяне шутира от границата на наказателното поле и я прати в долния ляв ъгъл на Анатолий Господинов за 1:0.

В 35-ата минута гостите създадоха най-чистото си положение. Димитър Велковски получи топката отляво и я центрира към границата на вратарското поле. Там Патрик Луан засече с глава, но Боян Милосавлиевич успя да избие с една ръка.

Малко след началото на втората част вратарят на Локомотив се намеси по чудесен начин при идентична ситуация със същите участници. Отново центрирането бе на Велковски, а Луан изпревари Лукас Риан и отправи удар с глава, който бе отразен от капитана на черно-белите.

В 65-ата минута Арда изравни резултата. Това стана след продължително разбъркване в наказателното поле на локомотивци и поредица от блокирани удари. В крайна сметка Лъчезар Котев шутира по земя от 13-14 метра, а Тодор Павлов не успя да избие минаващата на сантиметри от него топка и тя влезе в мрежата за 1:1.

Две минути преди края аплодираният от агитката на Локомотив Бирсент Карагарен засече с крак центриране от левия фланг и вкара в противниковата врата, но страничният рефер сигнализира за засада, а впоследствие тя бе потвърдена и от ВАР.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риан (78- Калоян Костов), Тодор Павлов (84- Мартин Атанасов), Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Ефе Али, Севи Идриз (70- Франсиско Политино), Жоел Цварц (70- Аксел Велев), Каталин Иту (46- Жулиен Лами).

Арда: Анатолий Господинов, Атанас Кабов (46- Бирсент Карагарен), Светослав Ковачев, Патрик Луан, Серкан Юсеин, Вячеслав Велев, Емил Виячки, Мартин Паскалев, Димитър Велковски, Антонио Вутов (26- Давид Акинтола), Лъчезар Котев.