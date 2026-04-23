Изгряващата млада звезда на Локомотив Пловдив Севи Идриз благодари на феновете на отбора за подкрепата им срещу Арда при победата с 4:0. Близо 2000 привърженици на "черно-белите" бяха препълнили сектора за гости на стадиона в Кърджали в първия полуфинален мач от турнира за Купата на България. Идриз отбеляза втория гол за Локомотив и се отчете с асистенция при третия, който бе дело на Георги Чорбаджийски.

"Първо, искам да благодаря на целия отбор, играхме много добре именно като отбор, а не като индивидуалности. Това е благодарение на всички - тези, които почнахме, момчетата от скамейката и треньорския щаб. Надявам се да изиграем още един добър мач в реванша и да се класираме за финала", заяви Севи Идриз след края на двубоя в Кърджали.

"Кой съперник предпочитам за финала? Този път искам да запазя това за себе си", допълни 18-годишният талант.

"Сега съм съсредоточен изцяло върху изявите си в Локомотив и давам всичко от себе си! Искам да поздравя и феновете за подкрепата им, този успех е за тях“, завърши Севи Идриз.