Лудогорец подкрепи Ботев за Купата, дербито на "Лаута" май ще е в почивен ден

© Ръководството на Лудогорец подкрепи колегите си от Ботев (Пловдив) относно предстоящите мачове в турнира за Купата на България.



Както вече информирахме читателите си, от "жълто-черния" клуб официално поискаха от БФС да изтегли за по-късен етап четвъртфиналните двубои, както и те да бъдат преместени в почивни дни, за да могат да бъдат посетени от повече привърженици.



Мачовете от 1/4-финалите засега са предвидени да се изиграят в периода 10-12 февруари (вторник - четвъртък) 2026 година.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Лудогорец:



Ръководството на ПФК "Лудогорец“ отправи молба до президента на БФС Георги Иванов и президента на БПФЛ Атанас Караиванов за свикване на работна среща с участието на клубовете от Първа професионална лига и представители на на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии. Целта на срещата е да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България.



"Това наше предложение е продиктувано и от очакваните оспорвани двубои в началото на втория полусезон на Първа професионална лига, четвъртфинала, полуфиналите, и финала на турнира за Купата на България, и искрените ни надежди те да бъдат проведени на отлични терени, и при спазен феърплей. Също така, бихме желали да дискутираме датите за четвъртфиналната и финалната фаза на турнира за Купата на България, и началото на сезон 2026/27 г.



Пожелаваме на служители на БФС, БПФЛ и всички професионални футболни клубове щастливи и спокойни празнични дни, както и успех през настъпващата година“ се казва още в писмото.