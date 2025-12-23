ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (6)
Лудогорец подкрепи Ботев за Купата, дербито на "Лаута" май ще е в почивен ден
Автор: Стойчо Генов 17:09Коментари (0)555
©
Ръководството на Лудогорец подкрепи колегите си от Ботев (Пловдив) относно предстоящите мачове в турнира за Купата на България.

Както вече информирахме читателите си, от "жълто-черния" клуб официално поискаха от БФС да изтегли за по-късен етап четвъртфиналните двубои, както и те да бъдат преместени в почивни дни, за да могат да бъдат посетени от повече привърженици.

Мачовете от 1/4-финалите засега са предвидени да се изиграят в периода 10-12 февруари (вторник - четвъртък) 2026 година.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Лудогорец:

Ръководството на ПФК "Лудогорец“ отправи молба до президента на БФС Георги Иванов и президента на БПФЛ Атанас Караиванов за свикване на работна среща с участието на клубовете от Първа професионална лига и представители на на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии. Целта на срещата е да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България.

"Това наше предложение е продиктувано и от очакваните оспорвани двубои в началото на втория полусезон на Първа професионална лига, четвъртфинала, полуфиналите, и финала на турнира за Купата на България, и искрените ни надежди те да бъдат проведени на отлични терени, и при спазен феърплей. Също така, бихме желали да дискутираме датите за четвъртфиналната и финалната фаза на турнира за Купата на България, и началото на сезон 2026/27 г.

Пожелаваме на служители на БФС, БПФЛ и всички професионални футболни клубове щастливи и спокойни празнични дни, както и успех през настъпващата година“ се казва още в писмото.
Още по темата: общо новини по темата: 57
18.12.2025
18.12.2025
15.12.2025
14.12.2025
14.12.2025
14.12.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Асеновградското торпедо напусна Спартак и се върна при "секирите"
 Треньорът на Марица: Много съм горд с отбора, направихме всичко перфектно!
 Фенклубът на Локо: Ела на мача с плюшена играчка, подари усмивка!
 ПФК Ботев пусна в продажба три вида клубни карти
 Локомотив Авиа сгъна Нефтохимик и е на първо място
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: