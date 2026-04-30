Вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлиевич бе избран за Играч на мача при равенството 1:1 срещу Арда. Швейцарецът изведе своя тим с капитанската лента и блесна с няколко отлични спасявания в двубоя. Стражът, който е и Футболист №1 на Локомотив Пловдив за 2025 година, каза няколко думи и за предстоящото в неделя градско дерби срещу Ботев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"В първия двубой постигнахме страхотен резултат и направихме задачата си днес по-лесна. Постигнахме основното, за което работихме - финал. Знаем, че Арда е добър отбор. Бяха много офанзивни през първите 15 минути, но голът, който вкарахме дойде в най-подходящтото време", заяви Боян Милосавлиевич след края на полуфиналния реванш за Купата на България срещу Арда.

Ние също сме силен отбор. Със сигурност знаем какво се очаква от нас за финала. Ще бъде трудно, но ще се подготвим по най-добрия начин. За много от нас това ще бъде първи финал за трофей в кариерата. Работата на треньора е да ни държи спокойни до дербито, рехабилитаторите да ни възстановят и да ни подготвят максимално добре за мача в неделя", завърши вратарят на Локомотив Пловдив.