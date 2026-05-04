Организираните фенове на ЦСКА от "Трибуна Сектор Г" обявиха старта на дарителска кампания за предстоящия финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Срещата е насрочена за 20 май, сряда, от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Освен за този мач, феновете събират пари и за последното Вечно дерби от първенството срещу Левски, което ще се проведе на 16 май отново в центъра на столицата.
Сумата, която привържениците на "Армейците" трябва да съберат е 17 000 евро.
