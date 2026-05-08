Отборът на Локомотив продължи добрата инерция от градското дерби срещу Ботев и постигна втора поредна победа в плейофите на втората четворка. "Смърфовете" надиграха Арда с 2:0 в двубой от 33-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадиона в квартал "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Севи Идриз (55) и Жоел Цварц (80) отбелязаха за пловдивчани, които играха половин час с човек повече заради изгонването на Патрик Луан. След дълго отсъствие заради контузия в игра се завърна лидерът, капитан и легенда на Локомотив Димитър Илиев.

Така възпитаниците на Душан Косич останаха на първо място във временното класиране, но вече са с актив от 52 точки. Арда е трети с 45 точки.

Първият опасен удар в мача бе за гостите в 17-ата минута. Серкан Юсеин проби през центъра и шутира от дистанция, но Боян Милосавлиевич успя да избие.

Двадесет минути по-късно дойде най-опасната ситуация за локомотивци. Жоел Цварц получи в наказателното поле и отправи мощен шут с левия крак. Анатолий Господинов изби, а връхлитащият Каталин Иту опита добавка с глава, но ударът му не бе успешен.

В самия край на първото полувреме гостите направиха фрапантен пропуск. Димитър Велковски комбинира с Андре Шиняшики, който проби по левия фланг и изведе на 3-4 метра пред вратата Самаке. Той успя да засече с крак, но доста слабо и вратарят на Локомотив улови топката върху голлинията.

В 55-ата минута черно-белите отриха резултата. Жоел Цварц със страхотен пас изведе Севи Идриз сам срещу вратаря. Младежкият национал прати топката в мрежата с премерен шут, а страничният съдия вдигна засада. След намесата на ВАР обаче попадението беше признато, тъй като Феликс Ебоа Ебоа покриваше голмайстора на "смърфовете".

В 62-ата минута току-що влезлият на смяна Патрик Луан стъпи грубо върху глезена на Тодор Павлов. Първоначално съдията Васил Минев не видя ситуацията, но бе привикан от ВАР да я преразгледа. Едва след това реферът вдигна директен червен картон на Луан.

Десет минути преди края Локомотив реши всичко с втори гол. Жоел Цварц пресече подаване на Емил Виячки, след което се освободи от Ебоа Ебоа и с мощен удар с левия крак вкара за 2:0.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш (84- Миха Търдан), Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов (79- Димитър Илиев), Георги Чорбаджийски (68- Парвиз Умарбаев), Ефе Али (84- Калоян Костов), Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту (79- Жулиен Лами).

Арда: Анатолий Господинов, Андре Шиняшики, Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин, Вячеслав Велев, Емил Виячки, Ласана Самаке, Димитър Велковски, Лъчезар Котев, Феликс Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен (75- Антонио Вутов).