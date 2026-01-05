ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Първата тренировка на Локо ще е открита за фенове само 20 минути, Косич ще говори друг път
Автор: Стойчо Генов 08:41Коментари (0)252
© Plovdiv24.bg
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще проведе първата си тренировка през новата година в сряда (07.01).

Треньорът Душан Косич ще изведе своите възпитаници в 12:00 часа на "Лаута“. Заниманието ще е открито за фенове и журналисти в първите 20 минути, уточниха от клуба.

Словенският специалист няма да говори пред медиите в деня на първата тренировка. Той ще даде изявление на по-късен етап, информираха от "Лаута".
Още по темата: общо новини по темата: 346
04.01.2026
03.01.2026
28.12.2025
27.12.2025
26.12.2025
22.12.2025
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локомотив Пловдив е номер 1 в най-популярните спортове в България
 Идриз подписа за 3 г. с Локо и обяви: Ще нося фланелката със силна мотивация
 Локомотив Пловдив: Българският футбол осиротя!
 Бразилски герой на Локо отправи специално видео обръщение към феновете
 Започна треньорската си кариера в Локо, тясно свързан е с Пловдив, а сега пое наш елитен отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: