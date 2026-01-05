Първата тренировка на Локо ще е открита за фенове само 20 минути, Косич ще говори друг път

© Plovdiv24.bg Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще проведе първата си тренировка през новата година в сряда (07.01).



Треньорът Душан Косич ще изведе своите възпитаници в 12:00 часа на "Лаута“. Заниманието ще е открито за фенове и журналисти в първите 20 минути, уточниха от клуба.



Словенският специалист няма да говори пред медиите в деня на първата тренировка. Той ще даде изявление на по-късен етап, информираха от "Лаута".