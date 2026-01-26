ИЗПРАТИ НОВИНА
Спешна промяна в програмата на Локомотив в Турция
Представителният отбор на Локомотив ще изиграе утре (27 януари) третата си контролна среща от зимната подготовка. Първоначално "черно-белите" трябваше да се изправят срещу Балкани, но тимът от Косово напусна Белек заради лошите метеорологични условия в последните дни.

Въпреки това пловдивчани реагираха бързо и уредиха нова контрола, като техен съперник ще бъде ФК Азия (Киргизстан).

Двубоят е насрочен за 14:30 часа българско време (15:30 часа турско) и ще се играе на терените на "Фанатик" в Серик.
