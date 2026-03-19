Севи Идриз: Роден съм в Мадрид, фен съм на Атлетико и мечтата ми е да играя в този клуб
Подписа първия си професионален договор в самото начало на 2026 година. За малко повече от три месеца успя да се утвърди в състава на Душан Косич, а вече се заговори и за сериозен интерес към него от други клубове.
Здравей, Севи, вкара пореден важен гол за Локомотив Пд, разкажи ни малко за него?
– Здравейте на Вас и на вашите читатели. Ситуацията се разви по десния фланг, Динев центрира, Цварц не успя да засече добре. Аз се оказах на точното място в точния момент, запазих хладнокръвие и отправих точен удар. Голът е плод на усилията на целия отбор.
Какво е усещането един млад играч от школата на Локомотив Пд да става все по-значима фигура от първия отбор?
– Искам да благодаря както на треньорския щаб, така и на ръководството на клуба. Те повярваха в мен и ми гласуваха доверие. Локомотив е един от отборите, които дават шанс на своите юноши. Давам всичко от себе си както в мачовете, така и в тренировките. Щастлив съм, че съм част от този велик клуб и за мен е огромна чест да защитавам емблемата. Надявам се все по-често да радваме нашите фенове, те го заслужават.
Каква е обстановката в отбора и какво е отношението към по-младите?
– Всички сме като едно голямо семейство. Обстановката е много добра, подкрепяме се взаимно, а отношението към по-младите като мен и други момчета, е отлично. Най-важните насоки ми дават треньорите, но също така ми помагат и Димитър Илиев, Парвиз Умарбаев, Ивайло Иванов, Ефе Али, Мартин Русков и Калоян Костов.
Разкажи ни малко за себе си – откъде си и защо започна да играеш футбол?
– Малко хора знаят, че съм роден в Мадрид, Испания, а на по-късен етап заживях в Асеновград (б.р. дори в официалния сайт на Локомотив пише Асеновград за рожденно място), където живея и до днес. Баща ми ме запали по футбола, той доста често гледаше, а също така и практикуваше (непрофесионално). Записах се за първи път да тренирам в Беломорец (Асеновград), като от там започна моят футболен път.
Имало ли е опция да играеш в друг отбор освен Локомотив като дете – например Ботев Пд?
– Минал съм и през школите на Ботев и ЦСКА 1948, но в Локомотив получих своя шанс, своята възможност да се изявя при мъжете. Изключително благодарен съм, че ми бе дадена именно тук.
Кой е твоят идол и какви са мечтите ти във футбола?
– Тук в България симпатизирам много на Бирсент Карагарен, много ме оприличават на него във футболните среди – като стил на игра. В чуждестранен план харесвам Антоан Гризман – фен съм на Атлетико Мадрид. Ходил съм и на техни мачове като по-малък, може би, една от мечтите ми е да играя в Атлетико Мадрид.
Много хора искат да играят в чужбина – но когато отидат, не могат да се адаптират лесно и се връщат у нас – ти готов ли си за такава крачка?
– Вярвам, че има много талантливи българи, но не знам защо това се получава при някои от тях. Сега мисля само за Локомотив Пловдив и България U21. Влагам се във всяка една тренировка, всеки мач, давам всичко от себе си. Стремя се да се развивам постоянно.
Подготвяш ли се сам – имаш ли по специална подготовка с допълнителни упражнения и тренировки?
– Разбира се, че наблягам сериозно и на индивидуалната работа. Всеки спазва специална програма, предоставена от кондиционния ни треньор Николай Лесков.
Как ти се вижда нивото на българското първенство и има ли развитие спрямо последните години?
– Тук не мога да отговоря, защото съм още на много крехка възраст, но от това, което виждам, мисля че всяка година нивото се вдига.
Усеща ли се, че дават повече шансове на младите играчи или трудностите за тях са все така много?
– В Локомотив Пловдив от години се дава шанс на юношите, случаят е такъв сега и с мен, Тодор Павлов, Аксел Велев. Всеки клуб има своя политика за тези неща, но аз съм радостен, че точно в Локомотив се предоставя тази възможност на младите.
Какви са целите ви до края на сезона – изпитвате някои колебания с редуване на силни и слаби резултати?
– Нашата цел е да се представяме на ниво във всеки един мач, да се подобряваме ежедневно и да радваме нашите фенове. На Локомотив му приляга да бъде в челните места на класирането.
Интервюто е на nostrabet.com
