Георги Какалов, направи доста остър и емоционален коментар за съдийството във вчерашния двубой между Левски и Локомотив Пловдив.
Реакцията на бившия нападател е насочена към главния съдия Димитър Димитров и колегите му от ВАР заради две решаващи отсъждания - спорната дузпа за домакините в самия край на мача, както и момента на нейното изпълнение, когато Армстронг Око-Флекс видимо е стъпил в наказателното поле.
Ето какво написа Георги Какалов в личния си профил във Фейсбук:
Абсолютно никаква дузпа. Две грешки на съдията, снимките ги показват кои са те.
Първо не гледа достатъчно обстойно дузпата, има опасно влизане с бутоните напред срещу защитника на Локомотив.
При изпълнението на дузпата, играчът на Левски е вътре в наказателното поле още преди дори да е нанесен ударът по топката. По този начин въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, какъвто и да е там - влияе на изпълнението и в този случай дузпата трябваше да бъде пребита.
Левски играе не лош футбол, но подобни помощи не са нужни и от полза за никой. Единственото нещо, което ще направите, е да изгоните хората от стадионите, а футболът е точно за тях. Не се чудете после защо стадионите ни са празни.
Арменският Поп
преди 2 ч. и 46 мин.
"Не се чудете после защо стадионите ни са празни". Абсолютно съм съгласен - тези са убийци на БГ футбола. А онзи, който си свали гащите пред публиката на отбора от Подуене, какво да се коментира?
