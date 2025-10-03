© виж галерията Феновете на Локомотив Пловдив от обединени фракции "Лаута Арми" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да благодарят на всички ултрас "черно-бели" групи.



Конкретният повод за реакцията е отбелязването на 30-годишния юбилей на "Наполетани".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Лаута Арми":



Измина един незабравим уикенд, в който отбелязахме 30 години вярност, чест и страст към любимия ни клуб и ултрас културата.



Благодарим на всички ултрас групи на Лаута, които бяха с нас и уважиха 30-годишнината ни, както и на треньора и футболистите на представителния отбор. Благодарим и на приятелите ни от Левски София, които станаха част от празника!



Специални благодарности към нашите братя от Curva A Napoli, които пропътуваха хиляди километри, за да бъдат редом до нас в този важен момент.



Това беше празник, който няма да забравим – заради атмосферата, заради песните, заради хората, които бяха с нас!