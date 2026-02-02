Ръководството на Локо разочарова феновете - Лукас Салинас няма да получи договор

© Отборът на Локомотив се прибра снощи благополучно в Пловдив от двуседмичния си подготвителен лагер в турския курорт Белек. Черно-белите получиха два дни почивка от треньора Душан Косич и ще подновят заниманията в сряда.



С тима не се завърна един от любимците на феновете - Лукас Салинас. Пробният период на бразилския полузащитник приключи и той няма да продължи тренировки с "черно-белите“, гласи официалното съобщение от "Лаута".



Първата официална среща за календарната година е срещу Славия. Двубоят е в неделя (08.02) от 14:15 часа в София.