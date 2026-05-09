Вторият етап на Джиро д'Италия между Бургас и Велико Търново беше временно спрян заради тежко падане при село Мерданя, община Лясковец - на 23 км от финала във Велико Търново.

При инцидента са пострадали множество състезатели, част от които са се озовали под мантинелата или в канавката. Към момента няма информация за броя на пострадалите и тежестта на техните наранявания.

Медицински екипи оказват помощ на ранените. Според телевизионните коментатори на състезанието колоездачите са влезли с прекалено висока скорост - над 70 км/ч - в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент.

В последните минути колоната от непострадали състезатели, които първоначално бяха спрени заради падането, поднови надпреварата и в момента приближава финала във Велико Търново.