Едно спортно събитие от световен ранг доминира в Пловдив този уикенд. Безспорният гвоздей на програмата за 9 и 10 май е Giro d’Italia и откриването на ВЕЛОСЕЗОН 2026.

Колоездачната обиколка на Италия преминава през града под тепетата в неделя, 10 май, а след нейния официален старт ще бъде даден стартът и на ВЕЛОСЕЗОН 2026. Официалният старт на Giro-то е в 13,00 часа на площад "Централен“. Минути по-късно от площада до Голямата базилика на Пловдив потегля градското велошествие. Да се включи в него е поканен всеки любител на велосипедите. Маршрутът му е както следва - Площад на Епископска базилика/ Тунела/ Второто колело на Панаира/ Бул. "България“/ Финал при новата сграда на Пловдивския университет. На финала ще се разиграе томбола с награди. Записване става на място в деня на шествието или онлайн на velo-plovdiv.eu.

За случая Община Пловдив е подготвила и комплексна програма с разнообразни съпътстващи събития през целия уикенд.

Художествена гимнастика

Друго емблематично събитие, което Община Пловдив предлага на вниманието на почитателите на художествената гимнастика, е XII Международен турнир "Тракия Къп“ и Приз "Мария Петрова“. В програмата за събота и неделя влизат индивидуалните надпревари. Награждаването е в неделя, като специалното отличие, носещо името на трикратната световна шампионка Мария Петрова, ще бъде връчено лично от нея на шампионките в многобоя при девойките старша възраст и жените.

Главен съдия на състезанието е Невяна Владинова. Организатори са СК по художествена гимнастика "Тракия“. Грациите играят съчетанията си в зала "Колодрума“, входът е свободен.

Тенис

Традиционно се очертава присъствието на състезания по тенис на корт в Спортния календар на Община Пловдив през почивните дни.

ТК "Локомотив“ домакинства турнир за подрастващи от веригата "Киндер +“. Състезанието насърчава децата да бъдат активни, да спортуват, да откриват радостта от движението и удоволствието от играта. Провежда се на клубните кортовете на Гребна база до 11 май.

От 9 до 16 май на кортовете на ТК "Max Pro“ пък се провежда Държавен турнир до 16 години.

Академично гребане

На 9 и 10 май Гребният канал в Пловдив приема регата "Пролет“. Контролите по академично гребане се организират всяка година и са част от спортния календар на Българската федерация по гребане.

Национална кросова щафета "Пловдив“

На 9 май, събота, стадион "Пловдив“ отваря врати за стотици желаещи да вземат участие в Национална кросова щафета "Пловдив“. Стартът на инициативата, организирана от Национално движение "Спорт за всички – мама, татко и аз, баба, дядо и внуче“ е в 10,00 часа. За участниците са подсигурени много активности, добро настроение и награди.

Джудо

На 9 май, събота, Пловдив отново посреща Държавния личен шампионат по джудо за мъже и жени до 23 години, който е част от календара на Българската федерация по джудо. Схватките се провеждат в зала "Олимпиада“ и стартират от 10,00 часа.

На 10 май, неделя, отново в зала "Олимпиада“ ще се проведат джудо квалификационните турнири за определяне на участниците в Балканското първенство при момчетата и момичетата, насрочено за 6 и 7 юни в Битоля (Северна Македония).