С бурни аплодисменти, заслужени отличия и неподправен състезателен дух премина награждаването на младите надежди от Школата по пожароприложен спорт към ОДК - Пловдив. За първи път тази година редом до професионалните огнеборци на арената излязоха и децата от Fire Sport-Plovdiv – талантливи, смели и амбициозни състезатели на възраст от 8 до 18 години, които доказаха, че бъдещето на пожароприложния спорт е в сигурни ръце, съобщиха за Plovdiv24.bg от Пловдивската пожарна.

Зад успехите на младите спортисти стоят едни от най-утвърдените имена в този спорт – републиканският рекордьор и вицешампион на Европа Любомир Любенов, многократният републикански шампион Пламен Писков, както и дългогодишните състезатели Геро Звисков и Стефан Харлов. С много отдаденост, дисциплина и сърце те изграждат новото поколение шампиони.

Състезанието премина с много емоции, оспорвани битки и впечатляващи резултати.

Класиране

Девойки младша възраст до 14 години:

1. Ния Костова

2. Валерия Личева

3. Теодора Бояджиева

4. Диана Георгиева

Девойки старша възраст 17-18 години:

1. Ивайла Найденова

2. Йоана Чонова

Юноши младша възраст до 14 години:

1. Антон Коев

2. Ангел Васев

3. Константин Георгиев

Юноши средна възраст 15-16 години:

1. Мартин Костадинов

Особено вълнуващ момент бяха реакциите на родителите, които не скриха гордостта си от постиженията на своите деца. Те споделиха, че пожароприложният спорт не само изгражда физическа подготовка, но възпитава дисциплина, смелост, отговорност и работа в екип. Според тях все повече деца трябва да имат възможност да се докоснат до този атрактивен и вдъхновяващ спорт, който изгражда характери и създава истински победители.

Младите състезатели не просто демонстрираха спортни умения – те показаха характер, воля и истински огнеборски дух.

А това е най-ценната победа.