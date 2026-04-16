След силния старт и активната подкрепа на редица спортни инициативи, фондация "Съвет за спортно развитие - Пловдив“ продължава да изпълнява своята мисия, надграждайки с още по-големи събития и възможности за младите таланти. Само в първия месец от съществуването си организацията вече финансира, спонсорира и подпомага редица инициативи, обхванали над 300 деца и младежи, като затвърждава ролята си на партньор в развитието на масовия и детския спорт в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от фондацията.

Фондацията застава зад събития от различни спортове, насочени към децата и младежите и изграждането на устойчива спортна среда, с акцент върху активния начин на живот и възможностите за изява на подрастващите.

"Щастлив съм, че инициативите ни набират скорост и получаваме все по-голямо доверие и подкрепа. Това ни мотивира да развиваме дейността си. Спортът, физическата активност и здравето са наша кауза и когато виждаме реални резултати, се амбицираме да правим нови и нови проекти“, коментира председателят на "Съвет за спортно развитие - Пловдив“ Иван Пашов.

Сред предстоящите инициативи е спаринг ден по кикбокс на 26 април 2026 г., който ще се проведе съвместно със "Sensei Fight Club“ – Пловдив. Събитието ще има и ясно изразен социален елемент – ще бъде организирана дарителска кампания в подкрепа на дете с рядко генетично заболяване – Дарко, като фондацията ще подпомогне и популяризирането на каузата.

Заедно можем да помогнем на Дарко да получи нужната подкрепа. Дарения могат да се правят по следната банкова сметка:

Титуляр: Дариан Илков Сидеров

IBAN: BG10UNCR70001523479271

Основание: Дарение

Банка: Уникредит Булбанк АД

Кулминацията в спортния календар предстои на 2 и 3 май, когато Пловдив ще бъде домакин на Европейска купа по савате – първи кръг от новоучредена европейска ранкинг лига. Надпреварата ще бъде отворена за всички възрастови групи и ще се проведе в стил Асо, като се очаква участие на състезатели от страната и чужбина. Входът за зрители ще бъде свободен.

В дейността на фондацията активно участва Иван Пашов като председател на управителния съвет, ангажиран с реализирането на спортните проекти и привличането на партньорства в подкрепа на младите таланти.

Мотото на организацията остава водещо в нейната мисия: "Има таланти, които никой не вижда и мечти, които нямат глас. Ние сме Вашият глас и Вашата подкрепа.“

Фондацията заявява готовност да продължи да инвестира, финансира и подкрепя спортни инициативи, насочени към децата и младите състезатели, с амбицията да допринася за развитието на Пловдив като активен спортен център, допълват още от "Съвет за спортно развитие - Пловдив“.