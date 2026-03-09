ЗАРЕЖДАНЕ...
Открита тренировка тази вечер в "Колодрума" на женския национален отбор по баскетбол
Входът за клубни отбори от подрастващи баскетболисти у нас, които искат да гледат срещите ще бъде свободен, съобщиха от федерацията. Единственото условие е всеки един тим да бъде предварително организиран и да уведоми за желанието си Камелия Петрова - 0899750195 или на имейл адрес - kami_knn@yahoo.com.
Женският национален отбор на България за първи път ще играе официални мачове в Пловдив.
Селекцията на Таня Гатева е с пълен актив от три победи в своята група Е на квалификациите за Евробаскет 2027. Освен мачовете в Пловдив, на националките предстои и гостуване на Черна гора в Бар на 17 март.
Тази вечер (9 март) нашите момичета ще тренират в зала "Колодрума", като заниманието е открито и може да бъде наблюдавано от всички, които имат желание. Тренировката започва в 18,00 часа.
