Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" отправиха призив към своите "черно-бели" съратници, видя Plovdiv24.bg. Конкретната им реакция е свързана с днешното градско дерби срещу вечния съперник Ботев. Рекордното 5-о издание на битката между двата отбора в рамките на един сезон е в понеделник (25 май) от 17,45 часа на стадион "Локомотив".

Приятели, всеки локомотивец върви с гордост в града ни - не само заради мъжката игра през целия сезон, но и заради духа, отдадеността и вековната история, която браним. Пред нас идва ред на последната битка преди сезона. Нека благодарим на футболистите и да защитим емблемата ни! Всички на стадиона, написаха от "Трибуна Бесика" в своята официална страница във Фейсбук.

Междувременно от ПФК Ботев също направиха важно съобщение за привържениците на отбора, които искат да гледат дербито от трибуните на "Лаута".

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, от Локомотив дадоха на своите съграждани 1300 билета за гостуващия сектор.