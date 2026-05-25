Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" отправиха призив към своите "черно-бели" съратници, видя Plovdiv24.bg. Конкретната им реакция е свързана с днешното градско дерби срещу вечния съперник Ботев. Рекордното 5-о издание на битката между двата отбора в рамките на един сезон е в понеделник (25 май) от 17,45 часа на стадион "Локомотив".
Междувременно от ПФК Ботев също направиха важно съобщение за привържениците на отбора, които искат да гледат дербито от трибуните на "Лаута".
