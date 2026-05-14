Пореден успех за пловдивския спорт на голям форум! Постигна го пловдивчанинът Димитър Ангелов, който спечели сребърен медал от 35-ото Европейско първенство по канадска борба в Будапеща, научи Plovdiv24.bg. Ангелов заслужи отличието в категория юноши до 70 кг., дясна ръка.

След силни срещи и достойна борба, той достигна до финала за титлата, където отстъпи на Богдан Попеско от Румъния.

Преди това Димитър Ангелов отстрани в изключително зрелищен полуфинал в унгарската столица представителя на Турция Дениз Хасан.

Талантливият пловдивчанин е състезател на пловдивския клуб Армспорт Гладиатор.

"​Сърцето на СК "Армспорт Гладиатор" е с теб на масата! Пожелаваме ти много сила, желязна концентрация и силна воля! Знаем, че ще успееш, защото притежаваш всички тези качества! ​Пловдив и цяла България са с теб, Митко", написаха преди това в официалната си страница от СК Армспорт Гладиатор.