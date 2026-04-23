На 25 и 26 април Пловдив ще се превърне в сцена на движение, емоция и вдъхновение с третото издание на "Празник на танца и спорта“, организиран от Dance Studio Magnifique. Събитието тази година ще се проведе в рамките на два дни и ще обхване две ключови локации в града, съобщиха за Plovdiv24.bg от Община Пловдив. Инициативата се реализира по проект към Фондация Пловдив 2019, с подкрепата на Община Пловдив и район "Тракия“.

Пловдив винаги изглежда по-красив, когато е изпълнен с движение и детски усмивки. "Празник на танца и спорта“ се утвърждава като едно от най-вдъхновяващите събития за деца и семейства в града, съчетаващо движение, изкуство и активен начин на живот.

Третото издание надгражда мащаба си с две локации, двудневна програма и още повече възможности за участие и преживяване.

Dance Studio Magnifique е утвърдено място за обучение по танцово изкуство в Пловдив, което вече над десетилетие вдъхновява деца и възрастни да откриват своя талант и любов към движението. С разнообразни класове – от baby ballet до тренировки за възрастни – Magnifique съчетава професионализъм, творчество и грижа към всеки свой ученик.

Програма

25 април | 10:30 ч.

Парк "2019“, ж.к. Тракия

Първият ден ще започне с цветно костюмно шествие и флашмоб, което ще събере участници и гости в празнична атмосфера още преди началото на програмата.

Посетителите ще имат възможност да се включат в безплатни тренировки за всички възрасти - от най-малките (2,5 г.) до възрастни, включващи baby ballet, pre-ballet, класически балет за деца и възрастни, модерни танци, body ballet.

Програмата включва още демонстрации на ученици от студиото и томбола с награди и подаръци за всички включили се.

26 април | 11:00 ч.

Сцена пред Община Пловдив

Вторият ден ще предложи концертна програма, в която ще вземат участие ученици от студиото с изпълнения в различни стилове – класически балет, характерни и модерни танци.

Публиката ще може да се наслади на богата сценична програма, томбола с награди, фото кът, подаръци за участниците и още много изненади.

Събитието се реализира с подкрепата на редица брандове от различни сфери – храни и напитки, услуги, танцово и артистично изкуство, които ще осигурят награди, подаръци и активности за посетителите.

Организаторите от Dance Studio Magnifique канят всички жители и гости на града да станат част от това цветно и вдъхновяващо събитие. Входът е свободен.