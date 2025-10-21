© виж галерията Отборът на Езикова гимназия "Пловдив", който демонстрира отлична координация и екипен синхрон, спечели първото място на тазгодишното издание на инициативата "Училищни игри на волята“. Събитието се проведе през уикенда и събра над 450 ученици от 28 училища от Пловдив и страната.



Второто място завоюва Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, отличила се със стратегия и постоянство. Третото място беше присъдено на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сливница, за показани борбеност и силен колективен дух.



Тази година трасето на състезанието беше изцяло обновено и включваше нови и по-сложни препятствия, изискващи добра физическа подготовка, отборна работа и устойчивост. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, участниците показаха висока мотивация и спортсменство, като успешно преодоляха всички предизвикателства.



При откриването на събитието участниците бяха поздравени от заместник-кмета по образование Владимир Темелков и заместник-кмета по спорт Николай Бухалов, които изразиха подкрепата на Община Пловдив към подобни младежки инициативи.



"Когато спортът и образованието се развиват заедно, младите хора печелят най-важното – здраве, увереност и стремеж към постижения“, коментира Иван Запрянов, началник на отдел "Спорт и младежки дейности“.



"Училищни игри на волята“ продължава да се утвърждава като платформа за насърчаване на спортната култура, отборния дух и активния начин на живот сред учениците.